Rosenborg har sat jagten ind på en ny angriber, mens Nicklas Bendtner er i gang med at afsone sin voldsom.

Og eftersøgningen er endt ud i noget ret konkret.

Ifølge det portugisiske medie Record har den norske afgivet et bud på i omegnen af en million euro for angriberen Antonio Manuel Fernandes Mendes, der spiller under navnet Tomané.

Den portugisiske fodboldspillers klub, Tondela, skulle dog ifølge Records oplysninger have afvist tilnærmelserne fra Rosenborg.

Også saudi-klubben Al Fateh nævnes som interesseret i den 26-årige fodboldspiller.

Der er en god grund til, at Rosenborg er på udgik efter nye kræfter til angrebet.

I øjeblikket er Alexander Søderlund eneste rendyrkede spiller til pladsen forrest på banen.

For nylig blev Matthias Vilhjalmsson solgt til Vålerenga, og Erik Botheim blev skadet.

Og så er der altså også Nicklas Bendtner.

Danskeren befinder sig i øjeblikket i sin lejlighed i København, hvor han i begyndelsen påbegyndte sin 50-dages afsoning med fodlænke for den voldsom, han fik for et overfald på en taxichauffør.

Her har han blandt andet haft besøg af sin tidligere kæreste Caroline Fleming og deres fælles søn, Nicholas.

Selv om den norske liga, Eliteserien, først begynder i den første weekend af marts, misser den 31-årige dansker altså en stor del af sæsonoptakten med holdkammeraterne.

Rosenborg kigger i øvrigt også andre steder end mod Portugal.

Norske TV 2 har for nylig kunnet fortælle om interessen i Stabæks Franck Boli.