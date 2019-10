Det ER Christian Eriksen, der har givet holdkammeraten Jan Vertonghen et blåt øje. Men årsagen er ikke de rygter, der er løbet de seneste dage.

De seneste dage har internettet boblet med løse rygter om en affære mellem Vertonghen og Eriksens kæreste, Sabrina Kvist Jensen.

Rygter, som Eriksen onsdag eftermiddag adresserede i utvetydige vendinger med et 'bullshit' på Twitter.

De udokumenterede rygter, der startede på de sociale medier, bundede i billeder fra tidligere i år af Jan Vertonghen med et blåt øje. Et blåt øje, som ifølge rygterne skulle være forårsaget af stjerneangriberen Harry Kane.

#bullshit https://t.co/gfB9Izlhl4 — Christian Eriksen (@ChrisEriksen8) October 2, 2019

Kane skulle ifølge rygterne have reageret fysisk på den påståede affære, men dén tese bliver nu skudt ned af flere engelske medier.

Både The Sun og Daily Mirror skriver nu, at det er Christian Eriksen, der har givet Jan Vertonghen et blåt øje. Men begge medier skriver også, at det skete via et uheldigt sammenstød på træningsbanen og absolut intet har at gøre med de - ifølge Eriksen - løgnagtige rygter om en påstået affære mellem kæresten Sabrina og den belgiske holdkammerat.

Jan Vertonghen var onsdag ude med en umiskendelig støtteerklæring til Eriksen 'bullshit'-tweet. Belgieren sendte tre fortvivlede emojis og et hjerte danskerens vej.

Christian Eriksen og Jan Vertonghen har kendt hinanden i over ti år. Da Eriksen i 2008 kom til Ajax Amsterdam, var fem år ældre Vertonghen allerede i klubben. Det samme var tilfældet, da Eriksen i 2013 rejste til Tottenham. Allerede året inden var Vertonghen ankommet til det nordlige London.