En ghanesisk guldmine-ejer, et saudi-arabisk konsortium, en stenrig Trump-sympatisør og en Chelsea-fan fra barns ben kæmper lige nu en indædt kamp for at overtage ejerskabet af Champions League-vinderen Chelsea.

Siden krigen i Ukraine brød ud, har milliardæren Roman Abramovich måttet erkende, at han ikke kan beholde den britiske storklub, han ellers har været ejer af siden 2003. Der røg derfor et 'til salg-skilt' i ruden på Stamford Bridge.

Den russiske oligark, der er blevet persona non grata i Storbritannien, er blevet suspenderet som direktør og har fået frosset sine aktiver i England. I første omgang så det derfor ikke ud til, at han ville få lov at sælge klubben, men nu tyder meget på, at det alligevel bliver muligt.

Her to uger efter, at klubben officielt blev sat til salg, har en rækkeexcentriske og pudsige bejlere meldt sig på banen som mulige nye ejere af klubben, hvor de danske stjerner Pernille Harder og Andreas Christensen huserer til dagligt.

1. Stenrig guldmine-ejer vil gøre klubben mere afrikansk

Du kender formentlig ikke Bernard Antwi Boasiako. Den 45-årige ghaneser har opbygget en enorm pengetank gennem sit ejerskab af guldminer, og hans talsmand har ifølge Daily Mail bekræftet, at han er interesseret i klubben, som er sat til salg for 3 milliarder pund - den nette sum af knap 27 millarder kroner.

Han har en klar plan for klubben, der gennem tiden har haft stor succes med afrikanske spillere, der er blevet til legender. »Chelsea har en stor arv i Afrika, hvor spillere som Didier Drogba og Michael Essien er klublegender; Muligheden for at øge klubbens ry i Afrika er meget fristende,« lyder det fra talsmanden.

2. Trumps allierede vil tage over i Chelsea

Woody Johnson ejer allerede footballklubben New York Jets, og ifølge kilder er han klar til at smide et bud på knap 18 milliarder kroner efter Chelsea, hvilket dog er cirka 10 milliarder under det, Roman Abramovich har prissat klubben for. Hans bud er ikke det højeste, men Johnson håber at løbe med det længste strå grundet hans forbindelser i London.

Rigmanden har nemlig i forvejen et godt kendskab til storbyen, hvor han var amerikansk ambassadør, dengang Donald Trump sad ved magten. Woody Johnson er desuden arving til medicinalfirmaet Johnson&Johnson, der blandt andet producerede en mildt sagt omtalt covid-19-vaccine.

3. Saudi arabisk mediekonsortium er også kandidat

Som ved ethvert stort klubsalg melder også en stenrig mellemøstlig bejler sig i kapløbet. Saudi Media Group har ifølge flere engelske medier meldt ind med et bud på 2,7 milliarder pund - eller knap 24 milliarder kroner - for at opkøbe Chelsea.

Konsortiet er blandt de, der har afleveret det højeste bud på The Blues, og ejeren, Mohamed Alkhereiji, er en udtalt Chelsea-fan. Han er også administrerende direktør i moderselskabet Engineer Holding Group, som hans far stiftede. Det forventes, at Saudi Media Group har en række private investorer fra Saudi Arabien med.

4. Schweizisk milliardær allierer sig med LA Dodgers-ejer

Der er også interesse i Chelsea fra det schweiziske. Den 86-årige rigmand Hansjörg Wyss var en af de første til at melde sig på banen sammen med Todd Boehly, som ejer en del af baseball-holdet LA Dodgers. Tilsammen er de to angiveligt gode for mere end 80 milliarder kroner. De har allieret sig med ejendomsinvestor Jonathan Goldstein.

Wyss har fortalt til det schweiziske medie Blick, at han har fået buddet om at købe klubben. Lige nu er det dog for dyrt, og han kan ikke se sig selv gøre det alene, forklarer han. Hans makker, Todd Boehly, har angiveligt også tidligere modtaget et tilbud om at købe Chelsea. Det var i 2019, og dengang lød prisen på 2,2 millarder pund - cirka 19,5 milliarder kroner.

5. Den livslange Chelsea-fan Nick Candy

Siden han var fire år gammel har Nick Candy været Chelsea-fan. Nu har han muligheden for at få en drøm opfyldt ved at blive ejer af det hold, han altid har holdt med. Et af hans ønsker er at give klubbens fans et sæde i bestyrelsen.

Nick Candy har skabt sig en formue som luksusejendomsmægler i London. Han vil heller ikke være alene om at overtage klubben, hvis det når så langt. Der har været flere meldinger om, at Nick Candy muligvis allierer sig med British Airways' bestyrelsesformenad, Sir Martin Broughton. Han har også Chelsea-blod i årene.

6. Et superkonsortium mellem bejlere

Den seneste melding fra mediet Sky Sports forlyder, at en række af de nuværende bejlere forsøger at slå sig sammen for at opkøbe klubben. Mediet erfarer, at der lige nu foregår forhandlinger mellem to lejre - nemlig Nick Candy på den ene side, og Hansjörg Wyss, Todd Boehly og Jonathan Goldstein på den anden.

Nick Candys sympatiske image som Chelsea-fan er yderst attraktivt for andre ejere. Det sammenholdt med det faktum, at Nick Candy har en række investorer i ryggen og har et godt kendskab til London gør ham til en ombejlet samarbejdspartner.

7. Amerikanske klubejere

Ejerne af baseballklubben Chicago Cubs, Ricketts-familien med Tom Ricketts i spidsen, har tænkt sig at byde - det har de annonceret onsdag.

Familien Ricketts har dannet en investorgruppe med rigmanden Ken Griffin, der er stifter af hedgefonden Citadel, og sammen vil de lægge et bud på Chelsea.

»Som mangeårige ejere af et ikonisk professionelt sportshold har Ricketts-familien og dens partnere forståelse for vigtigheden af at investere i succes på banen med respekt for klubbens, fansenes og lokalsamfundets traditioner,« lyder det ifølge BBC i en udtalelse fra Ricketts-familien.

Senest fredag skal buddene afleveres, hvis man vil være ny ejer af Roman Abramovich' livsværk.