Der er mindre end en måned til, at Qatar er vært for VM i fodbold, der sparkes i gang 20. november. Nu er det kontroversielle værtskab blevet ramt af en ny skandale.

Landet i Mellemøsten har fået sønderlemmende kritik for sin behandling af migrantarbejdere under forberedelserne til slutrunden.

Det har også vakt stor bekymring, at lovgivningen mod homoseksualitet i Qatar er blandt verdens strengeste. Derfor er det særdeles gruopvækkende, at menneskerettighedsorganisationen Human Rights Watch har offentliggjort en rapport, hvori det fremgår, at LGBT+-personer er blevet anholdt og mishandlet af politiet i Qatar. Det seneste tilfælde skulle være foregået i september i år.

Human Rights Watch skriver, at de kan dokumentere seks tilfælde af grov vold og fem tilfælde af seksuel chikane i politiets varetægt mellem 2019 og 2022 af medlemmer fra LGBT+-miljøet.

I rapporten bliver der henvist til flere sager, hvor personerne er blevet chikaneret for deres fremtræden og aktiviteter.

»Seks personer har udtalt, at de var tvunget til at skrive under på, at de skulle afholde sig fra umoralsk aktivitet,« står der i rapporten fra HRW.

De qatarske myndigheder skriver i et statement til Reuters, at HRWs oplysninger er »kategorisk og utvetydigt falske«. Myndighederne afviser også, at de driver centre, hvor folk gennemgår konverteringsterapi.

Kommunikationskonsulent i LGBT+ Danmark Jakob Steensen Nielsen har tidligere skrevet i en sms til B.T., at man i organisationen ikke har stor indsigt i, hvordan risiciene ser ud for LGBT+-personer, der rejser i Qatar.

»Vi kan konstatere, at lovgivningen er blandt verdens værste med en strafferamme på op til dødsstraf. Vi har derfor kontaktet Udenrigsministeriet og efterspurgt en vurdering af situationen for LGBT+-personer og udarbejdelse af en rejsevejledning til dem, der måtte ønske at rejse til Qatar.«