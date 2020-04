Fodboldspilleren Memphis Depay er havet i massiv modvind. Ja næsten en stiv kuling rettet direkte imod ham.

Den 26-årige hollænder er i forvejen kendt som en fodboldspiller, der deler vandene, men nogle af hans seneste opslag på Instagram har skabt kraftige reaktioner og sendt enorm kritik i retning Lyon-spilleren.

Han har nemlig delt billeder af sig selv med en såkaldt 'liger' - en blanding af en løve og en tiger. Du kan se det omdiskuterede opslag længere nede i artiklen.

Den franske dyreværnsorganisation 30 Millions d'Amis kalder det for 'smerteligt', mens Sanne Kuijpers, som er kampagnedirektør hos World Animal Protection, kritiserer Depay i den hollandske avis, De Telegraaf.

Memphis Depay jubler med danske Joachim Andersen (i midten). Foto: JEAN-PAUL PELISSIER

»Vi er kede af, at Memphis Depay poster det billede. Der er dyr, som lider. Handel med fauna (dyr, red.) for at underholde folk er nytteløst og forårsager meget lidelse. Med det billede giver han et dårligt et eksempel. Vi håber, at han fjerner sit billede. Vilde dyr tilhører naturen, de findes ikke for at underholde os. Der finges ikke værre eksempler,« forklarer hun.

Memphis Depay er kendt for sin forkærlighed for den slags dyr, da han har en stor løve tatoveret på ryggen. Billederne, hvor han poserer i bar overkrop, har han i øvrigt ledsaget af teksten 'Hvad sker der, når en liger hænger ud med en løve?' Og hollænderen er ikke bange for at svare igen.

»Til dem, som ikke kender til omstændighederne, hold bøtte. Ligere er ikke engang vilde dyr. De er ikke født i naturen, men blev skabt af mennesket. Jeg tror ikke engang, at de ville overleve, selv hvis de var vilde,« mener Memphis Depay.

Depay, der til daglig er holdkammerat med danske Joachim Andersen, er pt. i færd med genoptræningen efter en alvorlig korsbåndsskade sidst i 2019.