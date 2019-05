Tv-billederne afslørede om ikke andet Jordie van der Laan på fersk gerning.

Og nu har den unge hollandske fodboldspiller fået revet kontrakten over med klubben Telstar.

Jordie van der Laan tog nemlig i sidste uge en stor beslutning: Han ville hellere tage til London og se Ajax spille Champions League-semifinale mod Tottenham end komme til træning i sin klub i den næstbedste hollandske række, Eerste Divisie.

»Da jeg tog beslutningen havde jeg i tankerne, at Telstar ikke længere havde noget at spille for, og med tanke på min spilletid i den seneste tid, var der kun en lille chance for, at jeg ville komme på banen mod Jong PSV. Havde det været anderledes, ville jeg helt sikkert ikke været rejst til London,« siger Jordie van der Laan ifølge flere medier.

Så han tog af sted.

Uheldigvis dukkede han flere gange op på tv-skærmene hjemme i Holland, hvor man tydeligt kunne se ham stå blandt publikum på stadion.

Jordie van der Laan forsikrer dog, at han allerede inden var gået til bekendelse over for Telstar-ledelsen.

»Jeg fortalte inden Champions League-kampen, at jeg var syg, og at jeg var i London. Så det var ikke sådan, at klubben blev overrasket over at se mig på tv. På det tidspunkt var de blevet informerede. Det var alligevel underligt, at mit store hoved hele tre gange dukkede på i tv-billedern,« siger den 25-årige fodboldspiller.

Efter hjemkomsten blev Jordie van der Laan indkaldt til en samtale i klubben, hvor man blev enige om at ophæve kontrakten - der alligevel ville løbe ud til sommer.

Telstars tekniske direktør er dog ikke imponeret af fodboldspillerens opførsel.

»Han meldte sig syg søndag. Da vi bad ham om at besøge klubbens læge, svarede han, at han havde en aftale med en anden læge. En dag senere sagde han, at han lå i sengen med feber. Først da træner Mike Snoei, der bor i nærheden, tilbød at komme forbi og kigge til ham, indrømmede han, at han ikke var syg, men i London,« siger Piet Buter til IJmuider Courant.

Og klub-bossen understreger, at man snildt kunne have fyret Jordie van der Laan øjeblikkeligt, men at man gerne ville finde en fælles løsning.

Returkampen mellem Ajax og Tottenham spilles onsdag aften.

Her bliver det afgjort, hvem der skal møde Liverpool i finalen - og Jordie van der Laan kan denne gang med god samvittighed drage på stadion. For han har billet til kampen.