37 minutter inden pressemødets begyndelse, har Crystal Palace aflyst et pressemøde med manager Roy Hodgson.

Der er uro i klubben, hvor den danske landsholdsspiller Joachim Andersen slår sine folder, for manager Roy Hodgson meldes fyret - det er bare ikke meldt ud til omverden.

BBC melder, at den tidligere FCK-træner får sparket, og at Frankfurts tidligere succestræner Oliver Glasner er favorit til at tage over.

Med kort varsel har Crystal Palace så aflyst pressemødet med den 76-årige, og årsagen er ifølge klubben, at han er blevet syg.

Holdet har også længe været ramt i resultatmæssig forstand og har kun hentet tre sejre siden deres imponerende triumf mod Manchester United i september.

Glasner vandt Europa League med Frankfurt i 2022, men er nu en fri mand på markedet.