For et par måneder siden så et af engelsk fodbolds mest celebre par ud til at være fortid.

Flere medier meldte nemlig, at Aston Villa-duoen Alisha Lehmann og Douglas Luiz var gået fra hinanden, men nu ser de to fodboldspillere ud til at have gang i romancen påny.

Det afslører schweiziske Alisha Lehmann til sine mere end 16 millioner følgere på Instagram.

Her har hun nemlig delt flere billeder fra det, der ligner en nytårsfest.

På det ene, hvor hun og Douglas Luiz står og kigger hinanden i øjnene med et stort smil på læben, har brasilianeren kommenteret 'I love you.'

Derudover er parret til stede på flere af de billeder, som Lehmann har lagt ud til sine følgere.

Douglas Luiz er brasiliansk landsholdsspiller, mens Lehmann tørner ud for det schweiziske landshold.

Den 24-årige Lehmann er blandt sit hjemlands mest populære atleter og er tidligere blevet kåret til verdens mest sexede fodboldspiller.

I november indtog hun en ufrivillig hovedrolle, da den kontroversielle rapper Farid Bang endte i en shitstorm på grund af en vulgær tekst, der omhandlede Lehmann.

