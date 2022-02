Efter flere måneder med et regulært skadesmareridt, ser der nu endelig ud til at være godt nyt til Mikkel Damsgaard.

For den danske Sampdoria-stjerne er nemlig i klar bedring i sit genoptræningsforløb efter en drilsk knæskade, som han pådrog sig i efteråret.

Det fortæller den italienske fodboldklub til B.T.

»Mikkel er stadig i Danmark, hvor han fortsætter genoptræningen. Han er meget opsat på hurtigt at komme tilbage og dermed mindske skadesperioden,« skriver Federico Berlingheri, der er pressechef i Sampdoria, i en sms.

Foto: Liselotte Sabroe

I samme besked lyder det ligeledes, at den 21-årige landsholdsstjerne muligvis kan komme tilbage på træningsbanen på denne side af sommerferien:

»Vi kender ikke datoen for hans comeback, men vi har et stort håb om, at han allerede kan nå at træne med sine holdkammerater i denne sæson.«

Dagens opløftende nyhed står dog i stærk kontrast til den melding, som klubbens præsident, Marco Lanna, kom med for blot to uger siden.

Her forklarede han nemlig, at Mikkel Damsgaard 'formentlig' ville være ude resten af sæsonen.

Den unge landsholdskomet har siden efteråret kæmpet med en skade i knæet, hvilket gjorde, at han blev indlagt til observation på et hospital i Genova, da han blev ramt af høj feber og infektion i kroppen.

Efterfølgende måtte han desuden en tur på operationsbordet, hvilket har betydet, at han har været i Danmark for at genoptræne lige siden.

Det var i VM-kvalifikationskampen mod Østrig i Parken i oktober, at den danske offensivspiller pådrog sig skaden.

Siden da har han ikke rørt en fodbold – hverken i det italienske eller som en del af landstræner Kasper Hjulmands trup.

Generelt har der været skiftende meldinger om det unge danske stjerneskud de seneste måneder, men nu skulle han altså efter sigende være tættere på et comeback denne sæson, end han ellers har været.

Mikkel Damsgaard fik sit store gennembrud på det danske landshold under sommerens EM, hvor han tog hele Danmark med storm.

Kasper Hjulmand skal i marts udtage sin trup til de to kampe mod Holland og Serbien – det bliver dog med al sandsynlighed uden Mikkel Damsgaard på listen.