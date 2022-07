Lyt til artiklen

Det var et sandt kaos, der ramte Brøndby IF torsdag aften, da klubben mødte polske Pogon Szczecin.

For i slutningen af Conference League-opgøret, som hjemmeholdet vandt med 4-0, opstod der store uroligheder på stadion mellem udeholdets fans og politiet.

Så store, at Brøndby IF fredag har udsendt en pressemeddelelse, hvori klubben skriver, at de polske fans blandt andet trak knive under urolighederne.

»Det var en aften, hvor vi skulle have fejret en flot sejr i en europæisk kamp, men desværre ville nogen det anderledes,« indleder Brøndby i pressemeddelelsen, inden sikkerhedschef Mickel Lauritzen sætter ord på det, der skete på stadion.

»Indtil slutningen af kampen i aftes havde vi haft en rigtig god og gnidningsfri afvikling af opgøret. Tingene tog dog en drejning mod slutningen af opgøret, da de polske fans fik væltet hegnet ind mod banen, hvorefter de maskerede sig og trak knive,« fortæller han og tilføjer:

»De fik også tvunget hegnet mod vores østlige tribune op. Både vores kontrollører og politiet skal have stor ros for deres indsats for at få holdt de polske uromagere på deres afsnit.«

Det var dog ikke kun på stadion, at de polske fans gik amok og forsøgte at komme i slåskamp med politiet.

For efter kampen eskalerede de voldsomme uroligheder.

»De polske fans fik væltet et hegn og tiltvunget sig adgang fra deres parkeringsafsnit til det offentlige område bag udebaneafsnittet og kom i kamp mod politiet og angreb fredelige Brøndby-fans. Dette reagerede andre Brøndby-fans på, hvilket ikke gjorde situationen bedre,« forklarer Mickel Lauritzen og fortsætter:

»Det var en svær situation, som dog blev afviklet til sidst på baggrund af et godt arbejde fra politiet og vores egne kontrollører. Og specielt vores egne kontrollører vil jeg gerne rose ekstra. 80 procent af dem er frivillige, og alligevel stiller de sig i vejen for angribende mennesker med knive for at beskytte vores egne fans på de tilstødende afsnit. Det kan man kun have den største respekt for.«

De voldsomme uroligheder endte med at sende to danske politibetjente på hospitalet, mens en 46-årig polsk mand ligeledes blev anholdt og sigtet for at have sparket en politibetjent.

Noget, der gjorde, at han fredag eftermiddag modtog en straksdom på tre måneders ubetinget fængsel.

Det var dog ikke kun ved Brøndby Stadion, at de polske fans skabte uro.

For på vejen hjem overrumplede de både chauffør og medpassagerer i Bornholmerbussen.