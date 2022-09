Lyt til artiklen

Tilskuere havde tårer i øjnene og spillerne på banen i opgøret mellem Cadiz og Barcelona bad til, at han ville overleve.

En mandlig tilskuer kollapsede i kampens 81. minut, hvorefter opgøret blev afbrudt i over en time.

Nu er den første melding om mandens tilstand kommet i en officiel erklæring fra Cadiz.

»Kampen mod FC Barcelona blev sat på pause som følge af en sundhedsmæssig krise på de sydlige endetribuner. Lægehjælpen kom hurtigt til stedet og hjalp en mand med hjertestop,« skriver klubben i erklæringen ifølge Sport.

Et team af læger rykkede op på tilskuerpladserne med en hjertestarter og begyndte med genoplivningen.

Efter et par minutter lykkedes det at genoplive den mandlige tilskuer, der efterfølgende blev overført til intensivafdelingen på et nærliggende hospital.

Men den kollapsede fan var faktisk ikke den eneste, der modtog behandling. En kameraoperatør fik et anfald og besvimede, og vedkommende blev også hurtigt behandlet. Kameraoperatøren havde det efterfølgende okay efter omstændighederne.

»Klubben ønsker at takke fansenes eksemplariske opførsel under den alvorlige situation, såvel som lægeteamet for deres hurtige indgriben, så denne hændelse fik en lykkelig slutning,« skriver Cadiz i erklæringen.