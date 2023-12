Det var uhyggelige scener, der udspillede sig, da Premier League-klubben Lutons anfører Tom Lockyer lørdag kollapsede med hjertestop på banen.

Nu er der nyt om den 29-årige fodboldspiller.

»Mens vores anfører Tom Lockyer forbliver på hospitalet efter sit hjertestop i går, forstår vi, at vores fans er bekymrede for ham, og at der er massiv medieinteresse for hans tilstand,« skriver klubben på X.

Klubben skriver videre, at Tom Lockyer undergår tests og scanninger og afventer resultaterne, før næste skridt for hans helbredelse bliver taget.

»Vi er ikke i stand til at give løbende kommentarer om hans situation og beder alle medier om at vente på eventuelle opdateringer, der frigives via klubbens officielle kanaler, når tiden er inde.«

»Vi ønsker alle det allerbedste for Tom, hans partner Taylor og hele Lockyer-familien, og beder høfligt om, at hans og deres privatliv respekteres i denne svære tid.«

Kampen blev afbrudt og ikke genoptaget efter Lockyers kollaps lørdag.

Han blev kort efter meldt ved bevidsthed.

Det er anden gang, at Lockyer kollapser på en fodboldbane. Det gjorde han også i maj.

Her fik han efterfølgende hjælp af kardiologen Sanjay Sharma, der også var med til at hjælpe Christian Eriksen tilbage til grønsværen efter danskerens uhyggelige kollaps i Parken i 2021.