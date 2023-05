Christian Sørensen var tydeligt rørt, da det sidste fløjt i pokalfinalen mod AaB havde lydt, så han for første gang som professionel fodboldspiller havde vundet en titel.

»Vi må bare være ærlige og sige, at ingen havde troet, at jeg skulle opleve det her. Vi skal ikke mange år tilbage, hvor jeg rendte rundt i divisionerne og hyggede mig lidt. Jeg havde ikke drømme om at vinde trofæer. Hvis jeg kunne vinde en oprykning til Superligaen, ville jeg være stolt,« siger Christian Sørensen, som straks efter finalen ilede ud til sin familie for at dele øjeblikket med sine nærmeste.

»Det er jo følelser. Der er mange ting, der går igennem hovedet på én. Min familie har fra den ene dag til den anden skullet flytte fra Jylland til København. Jeg har et barn på tre måneder og et på to år, og folk med små børn ved godt, at med institutioner og alt det der, så flytter du ikke bare lige fra det ene sted til det andet. Det er det der med at få en hverdag til at løbe rundt,« siger han og tilføjer:

»Der må jeg bare sige, at fruen virkelig har taget en kæmpe tørn for, at jeg kunne få lov til at få de her øjeblikke, så dem delte jeg også med hende, jeg skyndte mig ud til hende og børnene. Vi fejrede det og nød det, og jeg fortalte, at hun også er en kæmpestor del af det.«

Christian Sørensen skyndte sig ud til sin familie efter slutfløjt. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Christian Sørensen skyndte sig ud til sin familie efter slutfløjt. Foto: Mads Claus Rasmussen

»For der er ingen tvivl om, at den tryghed, jeg har fået derhjemme, den har også været med til at gøre, at jeg har kunnet præstere og få lov til at drømme om de her øjeblikke, så det var meget følelsesladet,« lyder det fra Christian Sørensen, som ikke er i tvivl om, hvor pokaltriumfen rangerer.

»Hvis man kigger på de odds, jeg har haft for at stå her i dag, har de ikke været så gode. Så det er det største.«

Christian Sørensen kan, hvis FC København ikke bliver overhalet af andre hold i de sidste tre runder af Superligaen, vinde The Double i sin første sæson i hovedstadsklubben.

Det er ikke så ringe igen for en spiller, der for fire år siden tørnede ud for Fredericia og først kom til en topklub som FC København som 30-årig.