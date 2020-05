Kampen om ligeløn for mænd og kvinder på de amerikanske fodboldlandshold fortsætter.

Lørdag afviste en føderal dommer ellers dele af det amerikanske kvindelandsholds sagsanlæg om ligeløn og kønsdiskrimination mod USA's fodboldforbund, da han mente at have set bevis for, at kvindelandsholdet selv havde afvist et tilbud om at få en lønordning, som svarer til herrernes.

Men dommeren havde knap afvist sagsanlægget, før Megan Rapinoe, kvindelandsholdets viceanfører, slog fast, at kampen langtfra er slut.

I et kortfattet opslag på det sociale medie Twitter gav Megan Rapinoe nemlig udtryk for, at kvindelandsholdet fortsat ville kæmpe for ligelønnen.

We will never stop fighting for EQUALITY. — Megan Rapinoe (@mPinoe) May 2, 2020

'Vi stopper aldrig med at kæmpe for ligestilling,' skriver hun i opslaget.

Foruden Megan Rapinoe var også kvindelandsholdets talskvinde, Molly Levinson, flittig ved tasterne efter dommerens afgørelse.

I et todelt opslag skrev hun, at landsholdet var chokeret og skuffet over afgørelsen, men at spillerne ikke ville opgive deres hårde arbejde for ligeløn.

'Vi har tillid til vores sag og er standhaftige i vores forpligtelse til at sikre, at piger og kvinder ikke bliver anset som værende mindre værd på grund af deres køn,' skriver Molly Levinson blandt andet.

Sådan så det ud i 2019, da Megan Rapinoe og resten af det amerikanske kvindelandshold vandt verdensmesterskabet i fodbold med en 2-0-sejr over Holland i finalen. Foto: FRANCK FIFE Vis mere Sådan så det ud i 2019, da Megan Rapinoe og resten af det amerikanske kvindelandshold vandt verdensmesterskabet i fodbold med en 2-0-sejr over Holland i finalen. Foto: FRANCK FIFE

Molly Levinson skriver derudover, at kvindelandsholdet har tænkt sig at appellere afgørelsen.

Selvom dommeren afviste kvindelandsholdets sagsmål omhandlende ligeløn, fik anklagerne omkring diskrimination fra fodboldforbundets side lov til at stå.

Anklagerne går på blandt andet ulige behandling i forhold til fly, hotelophold og medicinske behandlinger.

16. juni forventes sagen om de forhold at begynde.