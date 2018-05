Robert Lewandowskis dage i Bayern München kan være talte.

Det fortæller den polske angribers agent til tyske Sport Bild.

»Robert føler, at han har brug for en forandring og en ny udfordring i karrieren. Ledelsen i Bayern ved det,« siger agenten Pini Zahavi, der også var manden bag den største transfer nogensinde med Neymars giga-skifte fra FC Barcelona til Paris Saint-Germain for 1,65 milliarder kroner.

29-årige Lewandowski blev i år for tredje gang på fem sæsoner topscorer i Bundesligaen, da han i år sammen med mægtige Bayern München for sjette gang i streg kunne kalde sig for tysk mester.

Men nu skal der altså ske noget nyt den giftige, polske angriber, der i flere omgange er blevet sat i forbindelse med klubber som Real Madrid, Paris Saint-Germain og Manchester United. Men Bayern-stjernens agent slår fast, at det ikke er på grund af penge, at Lewandowski vil søge andre græsgange.

Foto: HANNIBAL HANSCHKE Foto: HANNIBAL HANSCHKE

»Roberts motiver er ikke penge eller en bestemt klub, fordi næsten alle de bedste klubber vil have den bedste angriber i verden hos dem,« siger Zahavi, der tidligere på året blev ansat som Lewandowskis nye agent.

Staben hos Bayern München havde ellers forventet, at de også i næste sæson ville have fornøjelsen af Robert Lewandowski i den røde trøje, når den nye manager Niko Kovac tager over i storklubben.

I starten af maj kunne Bayern-fans i første omgang ellers ånde lettet op, da klubbens bestyrelsesformand, Karl-Heinz Rummenigge, fortalte, at der ikke var grund til at frygte et farvel til spidsangriberen.

»Vi ved, hvad vi har i Robert Lewandowski. Jeg er meget glad for, at vi stadig har sådan en langtidskontrakt (til 2021, red.). Der er ingen grund til bekymring - han vil også spille i Bayern München i næste sæson,« sagde bossen til Kicker.

Robert Lewandowski kom til Bayern München i 2014, efter han inden nød stor succes for Dortmund. Han har i den forgange sæson scoret 41 mål i 48 kampe.