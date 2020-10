Når FC Midtjylland onsdag aften løber på banen på MCH Arena, bliver det en historisk dag for klubben.

De spiller deres allerførste kamp i Champions League, når Atalanta kommer på besøg.

Det er til stor begejstring for alle i og omkring klubben. Især dem, der har været med siden den spæde start.

En af dem er Peter Hessel, der var medstifter af klubben tilbage i 1999, da Ikast FS og Herning Fremad fusionerede.

»Det er klart, at det betyder sindssygt meget. Da vi lavede klubben, var vi ikke i tvivl om, at vi kunne lave et eller andet stort. At opnå det her, det er drømmen, men vi vidste godt, at det ville blive svært, så det er kæmpe stort, at vi er nået hertil nu,« siger han til B.T.

Da Steen Hessel, daværende formand i Herning Fremad, og Johnny Rune, daværende formand i Ikast FS, slog pjalterne sammen, var det med store ambitioner. De ville gøre tingene anderledes, og de gik ind til opgaven med troen på, at intet var umuligt. Men at det skulle munde ud i Champions League blot 21 år senere er alligevel mere, end hvad Hessel havde turdet håbe på:

»Vi havde måske ikke regnet med Champions League, men Europa troede vi oprigtigt på. Champions League er det ultimative. Vi rykker os hele tiden lidt, men at komme i gruppespil er måske realistisk set det, som en dansk klub kan nå. Så det er fantastisk.«

Klubben har kæmpet sig op fra bunden og har undervejs været ramt af svære perioder med økonomiske skavanker. Steen Hessels familievirksomhed, Ejner Hessel A/S, har været sponsor i klubben i mange år og har ad flere omgange været med til at rejse den nødvendige kapital, der skulle til for at sikre klubbens videre færd.

FC Midtjylland fik en god optakt til klubbens første Champions League-kamp, da de slog OB med 3-1. Foto: Henning Bagger Vis mere FC Midtjylland fik en god optakt til klubbens første Champions League-kamp, da de slog OB med 3-1. Foto: Henning Bagger

Siden Matthew Benham blev hovedaktionær, har klubben dog ikke kæmpet med økonomien, men i stedet kæmpet med om mesterskaber og europæisk fodbold. Benham har blot lagt oven på det fundament, som var blevet bygget førhen:

»Vi har været undervejs i lang, lang tid. Man kan bare kigge på vores U19-hold, der tre eller fire gange har været i semifinalen i Youth League (Champions League for U19-hold, red.). Det giver klubben et kæmpe løft, når man kan se, at man også kan gøre det med førsteholdet. Vi har udviklet os hele tiden, så det betyder rigtigt meget for området,« siger Steen Hessel og fortsætter:

»Det, der er det specielle ved vores område, er, at der ikke er noget, der er helt umuligt. Nogle vil kalde os naive, men hvis vi gør tingene lidt anderledes, så kan vi flytte nogle ting. Og det har vi bevist indtil nu, at det har vi kunnet.«

Steen Hessel har selv været en del af bestyrelsen i flere år, men trådte tilbage i 2017. Han skal selvfølgelig på stadion for at se Champions League-kampene, og han glæder sig utroligt meget:

»Jeg glæder mig helt vildt. Det bliver en rigtig svær kamp, men alene at sidde derinde og høre hymnen og møde et hold som Atalanta bliver jo ikke større.«

Selv om intet er helt umuligt ude på Heden, så har han alligevel svært ved at se et videre avancement:

»Realistisk tror jeg ikke på, at vi kan gå videre, men jeg tror, vi får fire point. Og det vil være mere end godkendt.«

FC Midtjylland er i gruppe med Atalanta, Ajax og Liverpool.