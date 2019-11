Bendtner havde som ung stor succes hos Birmingham, hvor byture og alkohol var et samlingspunkt for spillerne.

Nicklas Bendtner havde som 18-årig en vild tid med druk flere dage i træk og hyppige besøg på stripklubber, da han i sæsonen 2006/07 var udlånt fra Arsenal til Birmingham City i den næstbedste række.

På banen havde den danske angriber stor succes trods udskejelserne i den midtengelske storbys natteliv.

Men i dag erkender han, at det var for meget af det gode.

Det fremgår af uddrag fra biografien "Begge sider", som Politiken bringer søndag.

- Hvis vi kun har kamp lørdag, har vi fri til onsdag. Det betyder, at jeg kan gå i byen lørdag, søndag, mandag og tirsdag. Fire dage i træk er ikke usædvanligt, og helt ærligt, så tager det overhånd. Det kan jeg godt se i dag, fortæller Nicklas Bendtner i bogen, som udkommer på tirsdag.

Men alkohol og byture var et samlingspunkt for hovedparten af Birminghams trup.

Og spillerne havde en indbyrdes forståelse for at dække over hinanden, hvis det var nødvendigt. Som en af de yngste blev det blandt andet forventet, at Bendtner stillede sin bolig til rådighed for medspillere.

- Hvis en holdkammerat har brug for lidt "private time" med en anden dame end sin kæreste eller kone, så bliver det helt almindeligt at spørge truppens yngstemand om et par timers husly. Så ringer de på, som om det er horehus, jeg bestyrer, fortæller Bendtner i bogen.

Birmingham havde fundet en 300 kvadratmeter stor lejlighed til Bendtner. I omklædningsrummet blev den bare kaldt "the shag pad".

Sammen med de lokale stripklubber dannede Bendtners "knaldehytte" ofte rammen om spillernes private liv.

- For os spillere er stripklubberne et genialt koncept. De er jo åbne hver aften, mens natklubberne kun holder åbent i weekenden, beretter han ifølge Politiken.

På banen havde Bendtner en af sin karrieres bedste sæsoner hos Birmingham. Klubben rykkede op i Premier League, og danskeren vendte tilbage til London.

/ritzau/