Liverpool-stjerneskuddet Conor Bradley havde sit livs formentlig mest mindeværdige aften, da han var flyvende i onsdagens storsejr mod Chelsea.

Med et mål og to assist blev Anfields nye darling kåret til kampens spiller, men lørdag blev den kun 20-årige back ramt af en stor sorg.

Han har mistet sin far, Joe Bradley, skriver flere medier, herunder Belfast Telegraph.

Den nordirske spillers far blev kun 58 år.

Conor Bradley får et kram af Jürgen Klopp under kampen i Chelsea, hvor den unge back brændte banen af. Foto: Paul Ellis/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Conor Bradley får et kram af Jürgen Klopp under kampen i Chelsea, hvor den unge back brændte banen af. Foto: Paul Ellis/AFP/Ritzau Scanpix

Joe Bradley gik bort lørdag morgen efter længere tids sygdom.

Conor Bradley fik et kæmpe gennembrud i onsdagens kamp mod Chelsea, hvor han bragte Liverpool foran 2-0.

Inden da lagde han op til Diogo Jotas 1-0-scoring, og sidst i kampen sendte han et perfekt indlæg i panden på Dominik Szoboszlai til 3-0.

Opgøret endte med en 4-1 sejr til Liverpool, og Bradley blev den yngste spiller i knap ti år, der leverede både et mål og en assist i en Premier League-kamp for Liverpool.

»Det er et meget stolt øjeblik, noget jeg har drømt om længe. Jeg har det, som om jeg drømmer. Det er utroligt,« sagde den unge højreback til mediet TNT Sports.

Drømmen har desværre fået en brat og hjerteskærende ende for Conor Bradley, der har haft sit livs emotionelle rutsjebanetur.