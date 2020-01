Så skal Erneste Valverde tilsyneladende til at finde skumslukkeren frem.

FC Barcelona-ledelsen vil på et ekstraordinært bestyrelsesmøde på mandag diskutere trænerens fremtid i klubben.

Det beslutning er taget efter torsdagens 2-3-nederlag til Atletico Madrid i den spanske Super Cup-semifinale. Ifølge radiostationen Rac 1.

For - også ifølge andre catalanske medier - nu brænder sædet gevaldigt under den spanske træner.

Frustreret Ernesto Valverde torsdag aften i Saudiarabien. Foto: GIUSEPPE CACACE Vis mere Frustreret Ernesto Valverde torsdag aften i Saudiarabien. Foto: GIUSEPPE CACACE

Mange tilhængere har luftet deres utilfredshed igennem hele sæsonen - på stadion og på sociale medier - med 'Valverde out'-tilkendegivelser. For godt nok topper holdet La Liga og har kvalificeret sig til knockout-fasen, men det er sket uden prangende FC Barcelona-spil. Mildt sagt.

Ernesto Valverde er dog blevet fredet af præsident Josep Maria Bartomeu, men nu meddeler også Radio Catalunya,at stemningen ser ud til at have skiftet i bestyrelsen.

'Han befinder sig i en kompliceret situation, hvor ledelsen ikke længere enstemmigt støtter ham,' lyder det.

Også Sky Espana rapporterer, at der er en reel risiko for, at den 55-årige træner, der har været i klubben siden 2017, kan blive fyret efter mandagens møde.

Soccer Football - Spanish Super Cup - Semi Final - FC Barcelona v Atletico Madrid - King Abdullah Sports City, Jeddah, Saudi Arabia - January 9, 2020 Barcelona's Lionel Messi REUTERS/Waleed Ali Foto: WALEED ALI Vis mere Soccer Football - Spanish Super Cup - Semi Final - FC Barcelona v Atletico Madrid - King Abdullah Sports City, Jeddah, Saudi Arabia - January 9, 2020 Barcelona's Lionel Messi REUTERS/Waleed Ali Foto: WALEED ALI

Efter torsdagens nederlag til Atletico Madrid, var der ellers fuld opbakning til træneren fra de største stjerner på holdet.

»Tillid til Valverde? Ja,« konstaterede Lionel Messi.

»Valverde er ikke ansvarlig for nederlaget,« lød det fra Luis Suarez.

Ernesto Valverde har to spanske mesterskaber og en pokaltitel i sin FC Barcelona-tid. I Champions League er det dog to gange gået grueligt galt med store nederlag.