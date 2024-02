En Champions League-ottendedelsfinale er ikke hvad som helst.

Og dét har FC København mærket på helt egen krop i den seneste tid.

For når giganterne fra Manchester City tirsdag lægger vejen forbi Parken, så er det samtidig et tilløbsstykke for medier fra hele verden - og tirsdag er det i en hidtil uset størrelse.

Det fortæller FC Københavns Head of Communication, Jes Mortensen, på FCKs hjemmeside.

»I en ottendedelsfinale er interessen selvfølgelig endnu større, for dels er det knald eller fald over to kampe, og dels er det kun anden gang nogensinde, at vi er nået så langt i verdens største klubturnering,« siger Jes Mortensen og fortæller, at der skrues alvorligt op for antallet af journalister, fotografer og TV-hold ved tirsdagens kamp.

»Til hjemmekampe i gruppespillet var der typisk tre-fire TV-rettighedshavere med kommentatorpladser på tribunen, men til City-kampen har vi 12 TV-stationer.«

Det er ikke kun Erling Haaland, som kommer til Parken tirsdag. Det gør alverdens medier også. Foto: Jason Cairnduff/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Det er ikke kun Erling Haaland, som kommer til Parken tirsdag. Det gør alverdens medier også. Foto: Jason Cairnduff/Reuters/Ritzau Scanpix

»Dertil kommer en voldsomt stor medieinteresse fra hele verden, så vi har også udvidet antallet af pressepladser en del.«

Jes Mortensen oplyser, at der udover TV-kommentatorer og -eksperter kommer omkring 150 journalister og fotografer til kampen, der fløjtes i gang klokken 21.00 tirsdag aften.

FCK oplyser, at der blandt andet er TV-hold fra USA, Australien, Israel og Frankrig, mens der også kommer journalister og fotografer fra blandt andet Japan, Slovakiet og Spanien. Hele listen kan ses her.

I alt vises kampen i 159 lande rundt om i verden, skriver FCK.

Du kan følge både optakten, kampen og nedtakten her på B.T. tirsdag aften.