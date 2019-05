En uge.

Så lang tid har David De Gea til at acceptere et kontraktudspil fra Manchester United.

Ifølge flere engelske medier vil den engelske klub ikke vente længere på den spanske målmand.

Inden sæsonafslutningen i den næstkommende weekend skal han sige ja eller nej til en forlængelse af den nuværende kontrakt med en lønforhøjelse til 350.000 pund om ugen (godt 3 millioner kroner om ugen).

Det et et udspil fra Manchester United, som ikke helt lever op til de krav, som David De Gea angiveligt skulle have fremsat for at blive i Premier League-klubben. Her vil han gerne øge sin nuværende løn fra 200.000 pund om ugen til 500.000 pund om ugen. Det har engelske medier tidligere beskrevet.

Foto: PHIL NOBLE

Omvendt har den spanske landsholdsmålmand kontraktudløb med Manchester United ved sommeren 2020 - hvor han altså i så fald kan forlade klubben helt og aldeles transferfri.

Mens der har været usikkerhed om David de Geas fremtid i Manchester United, har han på det seneste langt fra levet op til prædikatet som 'verdens bedste målmand'.

Det er blevet til flere kostelige fejltagelser. Blandt andet i Champions League-kvartfinalen mod FC Barcelona og i Premier League mod Everton, Arsenal og Chelsea.

Manager Ole Gunnar Solskjær har dog udtrykt fuld tillid til sin målmand.

»Selvfølgelig har vi det. Han har været fantastisk i denne sæson. Han har ramt overskrifterne af de forkerte grunde, men det må han håndtere,« har nordmanden sagt.

Imens rygtes David De Gea til PSG eller Real Madrid.

Over for norsk TV 2 analyserer den tidligere norske landsholdsmålmand Erik Thorstvedt sig frem til, at det endda kan være en fordel for Manchester United, at spanierens form har været så dårlig.

»Det er klart, at det er vanskeligt for ham at forhandle sig frem til astronomiske summer, når han er røvdårlig. Det gør det meget sværere, og det øger chancen for at han skriver under,« vurderer Erik Thorstvedt.

Han tror heller ikke nødvendigvis på, at interessen er så stor for United-målmanden i de europæiske topklubber.

»Hvem skal hente De Gea? Barcelona gør det sandsynligvis ikke. Zinedine Zidane er Keylor Navas-fan (i Real Madrid, red.), og det første han gjorde, var at tage Thibaut Courtois ud og Navas ind. Juventus har Wojciech Szczesny, og der kunne der være en mulighed. Måske PSG. Der er ikke så mange klubber,« lyder det fra Erik Thorstved.

Manchester United møder søndag allerede nedrykkede Huddersfield på udebane. Kampen spilles kl. 15.