Manchester United dropper Christian Eriksen, hvis man skal tro de engelske medier BBC og SkySports.

Begge medier mener at vide, at den engelske storklub har haft ham som emne og ville forsøge at hente danskeren, inden det engelske transfervindue lukker torsdag.

Men mediene skriver også, at Eriksen hellere vil til de spanske giganter Real Madrid.

Og derfor har Manchester United trukket følehornene til sig.

Eriksen har kun et år tilbage af sin kontrakt i Tottenham. Foto: GLYN KIRK

United er selv en del af en større kabale, selv om Christian Eriksen tilsyneladende ikke længere er på akutlisten over spillere, man skal hente.

For det europæiske transfervindue lukker senere end det engelske, og Real Madrid har angiveligt en helt anden førsteprioritet end Christian Eriksen.

Paul Pogba skulle være dén, Reals træner Zinedine Zidane allerhelst vil have til den spanske hovedstad.

Hvis den handel bliver til noget efter torsdagens engelske lukning af transfervinduet, vil et stort hul opstå på midtbanen i Manchester United, men ikke desto mindre oplyser de to store engelske medier, at klubben allerede har besluttet, at man ikke alligevel vil gå efter Eriksen.

Pogba kan ryge væk fra United. Foto: WALLACE WOON

Spekulationerne om danskerens fremtid fik for alvor gang på jorden, da han denne sommer under en dansk landsholdssamling udtrykte, at han godt kunne se sig selv i en ny udfordring.

Der blev det tilføjet, at spanske Real Madrid selvfølgelig godt kunne friste og var et skridt op.

Den spanske klub vil dog ifølge rygterne helst noget andet.

En franskmand, der spiller i Manchester United, som nu skulle have droppet Eriksen.