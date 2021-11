19-årige Aral Simsir mangler at få sit gennembrud i FC Midtjylland, men ikke desto mindre er en tyrkisk topklub på jagt efter danskeren.

Aral Simsir, som har tyrkiske rødder, er ifølge tyrkiske medier et varmt emne i storklubben Galatasaray.

Klubben skulle angivelig havde sendt talentspejdere til Herning for at kigge nærmere på den 19-årige offensivspiller, der i denne sæson har scoret otte mål i 12 kampe for FC Midtjyllands U19-hold.

Her skulle Aral Simsir have imponeret så meget, at Galatasaray – der allerede har danske Victor Nelsson i truppen – skulle være klar til at hente ham til klubben.

De vurderer, at han har et kæmpe potentiale, og at han har en imponerede fysik trods sin unge alder.

Samtidig ser Galatasaray det som et stort plus, at Aral Simsir har et godt forhold til Tyrkiet.

På FC Midtjyllands førstehold er det kun blevet til seks optrædener for og et enkelt mål Aral Simsir, hvor han har optrådt på venstre kant. De optrædener er primært kommet i pokalturneringen,

Aral Simsir har blot fået én kamp for FC Midtjylland i Superligaen, hvor den 19-årige offensivspiller fik debut sidste år i januar i et nederlag på 1-0 til AC Horsens.