Når klokken er blevet 18.00 torsdag, er vi formentlig blevet en anelse klogere på, hvor Christian Eriksen står.

Her lukker transfervinduet i England, så hvis Christian Eriksen skal sælges til en ligarival, skal det være inden da.

Spørgsmålet er så, om Christian Eriksen overhovedet bliver solgt. For noget tyder på, at Tottenham vil have sig en erstatning for danskeren først.

Flere medier melder onsdag aften, at det er meget tæt på en realitet.

Giovani Lo Celso for det argentinske landshold. Foto: LUISA GONZALEZ Vis mere Giovani Lo Celso for det argentinske landshold. Foto: LUISA GONZALEZ

Det er den 23-årige midtbanespiller fra Real Betis, Giovani Lo Celso, som Tottenham skulle have lavet en aftale med.

Prisen for argentineren er 60 millioner euro, hvilket svarer til cirka 450 millioner kroner, og argentineren er kendt at være polyvant på midtbanen, hvor han både har offensive og defensive kvaliteter.

Den 23-årige Betis-spiller var ikke med for holdet fra Sevilla, der onsdag aftenen spillede træningskamp mod Tenerife, hvilket må siges at være lidt af en indikator for, at noget er under opsejling.

I England er det både Sky Sports, BBC og The Guardian, der blandt andre melder om, at Tottenham er nået til enighed med Real Betis om et køb af den tidligere PSG-spiller.

Tottenham er i disse dage også rygtet tæt på unge Ryan Sessegnon fra Fulham, hvilket ligner en realistisk handel. Mere urealistisk ligner et køb af Juventus' Paulo Dybala, hvilket dog har været meldt på rygtebørsen.

Købet at Giovani Lo Celso vil dog ikke nødvendigvis presse Tottenham til et lynsalg af Christian Eriksen.

Selvom det engelske transfervindue lukker torsdag aften, betyder det ikke, at de engelske klubber ikke må sælge. Og i resten af de store ligaer i Europa er der endnu god tid af transfervinduet.

Rygtebørsen i England er dog ganske voldsom i disse timer, hvor Arsenal blandt andet skulle være tæt på at hente David Luiz i Chelsea, og Manchester United skulle være tæt på at sælge Romelu Lukaku. Du kan følge med i en liveblog på B.T. fra torsdag morgen, hvor vi følger alle rygterne.