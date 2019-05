I Tottenham er man allerede begyndt at planlægge et liv efter Christian Eriksen.

Kontraktforhandlingerne med den danske midtbanespiller har længe været frugtesløse - og nu er en afløser i stedet identificeret.

Navnet er Donny van de Beek.

Både Daily Mail og Mirror skriver, at den 22-årige Ajax-spiller er udset til at blive den nye Christian Eriksen i Premier League-klubben.

Donny van de Beek sammen med danske Kasper Dolberg. Foto: DYLAN MARTINEZ Vis mere Donny van de Beek sammen med danske Kasper Dolberg. Foto: DYLAN MARTINEZ

'Det forlyder, at Donny van de Beek, der har imponeret for Ajax i hele sæsonen, står på toppen af deres ønskeliste. Tottenham-ledelsen blev især imponeret af hans præstation i den hollandske klubs 1-0-sejr over Tottenham,' skriver Mirror.

I dén Champions League-semifinale i sidste uge scorede Donny Van De Beek det enlige mål i kampen (se det mål øverst i artiklen), mens der er mulighed for at kigge endnu nærmere på den unge Ajax-spiller i denne uges returkamp.

Tottenham er ikke heller ikke helt ubekendt med at hente spiller i Ajax.

Her har Premier League-klubben senest hentet netop Christian Eriksen og de nuværende holdkammerater Jan Vertongen og Davison Sanchez.

At Tottenham nu tilsyneladende er på jagt efter en ny spiller til midtbanen, skyldes at der længe har været usikkerhed omkring Christian Eriksens fremtid.

Danskeren har kontraktudløb til næste sommer, hvor han altså kan forlade klubben helt transferfri. Mens andre stjerner som Harry Kane og Delle Alli har forlænget deres kontrakter, er det ikke sket med den danske landsholdsspiller.

I stedet har der været rygter om et skifte til først FC Barcelona, men på det seneste har især Real Madrid-linket været brandvarmt.

Den spanske storklub nævnes dog også på rygteplan som særdeles interesseret i Donny van de Beek.