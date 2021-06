Den tidligere Premier League spiller og nu skuespiller John Carew undersøges for skatteunddragelse.

Det skriver flere norske medier blandt andet Dagens Næringsliv og Dagbladet, som har fået det bekræftet af den nationale myndighed for efterforskning og retsforfølgelse af økonomisk og miljømæssig kriminalitet i Norge (Økokrim).

Carew mistænkes også for at have givet urigtige oplysninger om sin indkomst og formue i Norge

»Vi kan bekræfte, at vi har startet en undersøgelse baseret på en rapport fra skatteforvaltningen. Vi har god grund til at mistænke Carew for grov skattesvig,« siger anklager og generaladvokat Marianne Bender.

Yderligere forklarer Marianne Bender, at Økokrim har foretaget ransagninger på flere adresser, men har endnu ikke foretaget anholdelser.

I forbindelse med efterforskningen kigger Økokrim blandt andet på de ejendomsinvesteringer, som John Carew har foretaget sig på det sidste, samt hans formue fra 2019 på over 31 millioner norske kroner.

Ifølge det norske medie kan alvorlig skatteunddragelse medføre en bøde eller fængsel i op til seks år.

Dagens Næringsliv, som først nævnte sagen, skriver, at hverken Carews advokat Amund Noss eller hans mangeårige agent og forretningspartner Per A. Flod kendte til Økokrims ransagninger, da DN kontaktede dem onsdag morgen.

John Carew startede sin fodboldkarriere i Vålerenga og har siden haft en lang og begivenhedsrig karriere. Fra 1999, indtil han gik på pension i 2012, besøgte han blandt andet Valencia, Roma, Besiktas, Lyon, Aston Villa, Stoke og West Ham United.

Efter sin fodboldkarriere har John Carew haft flere filmroller som skuespiller, herunder i NRK-serien 'Heimebane' og i Disney-filmen 'Maleficent: Mistress of Evil'. For nylig blev det også kendt, at Carew kommer til at spille Benny i den nye Olsenbanden-film.