Den tidligere FC København-keeper Robin Olsen og hans familie var ifølge et engelsk medie ude for en forfærdelig hændelse lørdag aften.

Maskerede røvere brød ind i familiens hjem i engelske Altrincham i Greater Manchester. Et ellers fredeligt område, hvor flere sportsstjerner har slået sig ned.

Røverne truede i hjemmet Robin Olsen med en kniv, mens de beordrede ham rundt i huset for at indsamle værdifulde genstande, skriver flere engelske medier, herunder Daily Mail.

Den nuværende Everton-målmand kom ud af den skræmmende situation uden skader, men røverne slap fra kuppet med dyre smykker og et luksusur.

Robin Olsen under FC Københavns mesterskabsfejring i 2017 med sin datter. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Robin Olsen under FC Københavns mesterskabsfejring i 2017 med sin datter. Foto: Liselotte Sabroe

Politiet efterforsker i øjeblikket sagen, og Merseyside-klubben har tilbudt støtte til Olsen og hans familie efter den traumatiserende episode.

Kilder til det engelske medie fortæller, at flere klubber overvejer at tilbyde deres spillere livvagter, da hændelsen kan være udført af organiserede kriminelle, der målrettet går mod sportsstjerner i området.

Så sent som i sidste måned blev et pengeskab stjålet fra Robin Olsens cheftræner i Everton, Carlo Ancelotti. Ancelottis datter var i hjemmet, da mænd med elefanthuer brød ind og løb med pengeskabet.

Robin Olsens to børn var i hjemmet under røveriet, og de er blot to og fem år gamle. Sammen med Robin Olsens kone blev de holdt tilbage af et par af røverne, mens en anden bevæbnet med kniv tvang Robin Olsen til at finde værdigenstande i hjemmet.

En anden kilde fortæller til Daily Mail, at Robin Olsen er ‘af en hård støbning,’ men at han er meget bange for, hvilken betydning det voldsomme røveri vil have på familien.

»Det var frygteligt. Det var virkelig traumatiserende, og det var virkelig nogle kriminelle mennesker,« siger kilden.

Den tidligere FCK-stjerne var ikke i truppen til Evertons kamp mandag, hvor de tabte 2-0 til Chelsea.

Årsagen skulle dog ikke være den forfærdelige hændelse, men skyldes en skade til den svenske keeper.