Julen er hjerternes fest, men i Paris har Thomas Tuchel angiveligt fået en af de værste julegaver længe.

For ifølge flere tyske medier, herunder Bild, er PSG-træneren blevet fyret. Det samme skriver franske L'Equipe.

Beskeden skulle angiveligt være blevet overleveret til Tuchel sent søndag aften, og budbringeren var PSG's sportsdirektør Leonardo.

En besked, han fik lige efter, han og klubben ellers vandt med 4-0 over Strasbourg og dermed kunne de gå på juleferie med tre point til tabellen.

Det ændrer dog ikke på, at klubben på trods af at have vundet sin gruppe i Champions League, de seneste uger har svinget i niveau og 'kun' ligger nummer tre i Ligue 1 efter Lille og Lyon.

Allerede inden onsdagens kamp fik Thomas Tuchel en del opmærksomhed, da Sport1 publicerede et interview med tyskeren, der fortalte, hvad det kræver at have tøjlerne i så stor en klub som PSG.

Her blev Tuchel blandt andet citeret for at sige, det er svært at sørge for, at spillere som Neymar og Mbappé er glade hele tiden, og at han 'følte sig mere som en sports-politiker end en træner'. Inden kampen mod Strasbourg fortalte tyskeren dog, at han følte sig misforstået.

»Jeg sagde ikke, det handlede mere om politik end sport, eller at jeg har mistet glæden ved træning. Det er ikke sandt. Det er muligt, de ikke har oversat det korrekt,« sagde han inden kampen til Canal+.

Thomas Tuchel, der havde kontrakt med den franske storklub indtil juni 2021, forklarede, at han lavede en joke på tysk, og han slog fast flere gange, at der er gået noget galt i oversættelsen.

Ifølge L'Équipe var der flere at citaterne i interviewet, som ledelsen i PSG mildest talt var utilfredse med. Dog skulle beslutningen om at fyre træneren være blevet taget, inden det kom ud.

Paris Saint-Germain har endnu ikke officielt meldt noget ud, men ifølge blandt andre RMC, er det Mauricio Pochettino, der overtager tøjlerne i den franske klub.