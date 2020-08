Juventus skuffede stort, da de italienske mestre fredag aften blev sendt ud af Champions League af Lyon.

Cristiano Ronaldo sørgede med to scoringer for en sejr til favoritterne på 2-1, men det var altså ikke nok til samlet avancement, da franskmændene gik videre på reglen om udebanemål.

Og det kan nu får alvorlige konsekvenser for Juventus-træner Maurizio Sarri.

Allerede før kampen blev der spekuleret i, at et samlet nederlag ville koste Sarri en fyreseddel, og dagen derpå svinger de italienske medier nu øksen.

På forsiden af avisen Tuttosport lyder den helt store overskrift 'Sarri out' –hvilket næppe kræver nogen oversættelse.

Herudover skriver Tuttosport:

'Trods en ekstraordinær Ronaldo er Juve ude af Champions League i ottendedelsfinalerne. Det er en fiasko for Sarri, som var ude af stand til at give holdet en overbevisende spillestil.'

La Gazetta dello Sport skriver ligeledes, at Sarri 'er i fare' for at miste sit job, og at Real Madrid-træner Zinedine Zidane og Lazio-træner Simone Inzaghi spøger i kulissen som mulige afløsere.

Maurizio Sarri overtog trænersædet i Juventus sidste sommer, og han har vundet mesterskabet – Juventus’ niende i træk – i sin første sæson i Torino-klubben.

Men spillemæssigt har Juventus ikke imponeret, og derfor har Sarri været udskældt i store dele af sæsonen.

Samtidig tørster klubben efter at vinde Champions League, hvilket ikke er sket siden 1996. Og det bliver der altså ikke ændret på i denne omgang.

Nu må den kommende tid så vise, om det ender med at koste Maurizio Sarri jobbet.