Arjen Robben og Franck Ribery skriver ifølge tyske medier snart under på hver sin etårige kontraktforlængelse i Bayern München.

34-årige Robben og 35-årige Ribery har begge kontraktudløb til sommer, men to aldrende kantspillere skulle altså være blevet enige med Bayern om at fortsætte i 2018/19-sæsonen.

Det erfarer det normalt velinformerede tyske fodboldmagasin Kicker samt den tyske avis Bild, skriver nyhedsbureauet AFP.

I sidste weekend antydede Karl-Heinz Rummenigge, Bayern Münchens bestyrelsesformand, ifølge AFP, at begge spillere kunne forvente at få et kontrakttilbud, og det ser altså ud til, at tilbuddene er blevet accepteret.

Det forventes, at klubben vil offentliggøre nyheden inden for de kommende uger.

Både Ribery og Robben var med fra start i onsdagens målløse Champions League-kvartfinale mod Sevilla, hvor Bayern avancerede til semifinalen for syvende gang i de seneste ni sæsoner.

Arjen Robben kom til klubben fra Real Madrid i august 2009, mens Ribery kom fra Marseille i 2007.

Begge har spillet store roller i den sydtyske klubs succes i perioden.

Robben afgjorde blandt andet Champions League-finalen mod rivalerne fra Dortmund i 2013.

De to profiler har tilsammen optrådt næsten 700 gange for klubben, og tilsammen scoret over 250 mål for Bayern München.

