Han blev slået i hovedet med et jernrør.

Det skriver flere medier, herunder ESPN og Sky Sports, om Chelsea-angriberen Pierre-Emerick Aubameyang, der blev overfaldet under et voldsomt hjemmerøveri natten til mandag.

Mindst fire mænd trængte ind i stjernens hjem, hvor både han, konen og parrets børn befandt sig. Her blev de truet med pistoler og jernrør, og slag med sidstnævnte skulle angivelig have betydet, at Aubameyang har brækket kæben.

Under røveriet blev familien ifølge ESPN, der har talt med kilder tæt på, lagt i håndjern, og samtidig skulle angriberen nu være ude de næste tre uger som følge af skaden i ansigtet.

Tidligere på ugen bekræftede Barcelona, som han spillede for på det tidspunkt, hændelsen, og det samme har angriberen gjort på de sociale medier.

'Tak for alle jeres beskeder. Søndag nat brød nogle voldelige kujoner ind i vores hjem. De truede min familie, mine børn, bare for at stjæle nogle ting,' skriver han og fortsætter:

'De skadede min kæbe, men jeg skal nok komme mig hurtigt, og jeg takker Gud for, at ingen andre kom fysisk til skade. Følelsen, af at vi ikke længere er i sikkerhed i eget hjem, er svær at forstå og beskrive, men som familie skal vi nok komme os og komme ud på den anden side stærkere end nogensinde,' skriver han.

Ifølge flere aviser blev Barcelona-spilleren tvunget til at åbne et pengeskab og aflevere smykker, som lå gemt derinde. Derefter flygtede gerningsmændene i en bil.

Det er anden gang på to måneder, at der har været indbrud i Aubameyangs hus. Den første gang var hverken Aubameyang eller hans familie hjemme i huset.