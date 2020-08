Det er noget, der er set så mange gange før. Men intet er som det plejer på grund af coronakrisen.

Og derfor bliver der nu blandt udenlandske medier spekuleret i, om Neymar bliver udelukket fra årets Champions League-finale.

En finale, han var med til at spille Paris Saint-Germain i tirsdag aften med sejren over RB Leipzig.

Årsagen skal findes i en lille episode, der fandt sted, da kampens dommer fløjtede af og en lykkelig Neymar jublede for derefter at bytte trøje med Marcel Halstenberg. Og det er netop trøje-byttet, som ellers er normalt i fodboldverdenen, der får stor opmærksomhed.

Tidligere på månede skrev ESPN, hvordan Uefa var kommet med strenge regler inden årets Final-8-turnering i Champions League. Og en af dem er, at spillerne bliver opfordret til ikke at bytte trøje fter kampene for at undgå eventuel smitte med coronavirus.

Det gjorde Neymar så alligevel, og udenlandske medier som Goal, The Sun og Blick fra Schweiz skriver nu, at brasilianeren kan risikere at blive udelukket fra søndagens finale.

I Uefa-regelsættet står der dog ikke, præcist hvordan Neymar kan blive straffet for det omtalte byt. Der står blot, at overholdes forpligtelserne i Uefa-protokollen ikke, kan det få disciplinære konsekvenser.

Et kig på Twitter viser også, at mange fodboldfans spekulerer i, hvad straffen bliver.

'Neymar SKULLE bare bytte trøje. Jeg håber virkelig ikke, han bliver udelukket fra finalen for at bryde protokollen omkring coronavirus.'

'PSG har ikke en chance, hvis Neymar bliver udelukket i finalen'.

'Jeg håber virkelig ikke, Neymar bliver udelukket fra finalen.'

Sådan lyder blot et udpluk af de mange reaktioner.

Søndagens finalemodstander bliver enten Bayern München eller Lyon. Den kamp bliver spillet onsdag aften, og du kan følge den LIVE her på bt.dk.

Udover at spillerne her heller ikke opfordres til at bytte trøjer, gælder der strenge regler inden finalen - ligesom det har været tilfældet til alle kampene.

Alle spillere skal sove på hver deres værelse, og alt udstyr skal vaskes af en fra klubben. Bliver en spiller testet positiv for coronavirus, skal vedkommende gå i isolation i 14 dage.