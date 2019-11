5-0-sejr søndag aften. Sikker kvalifikation til EM. Og nu er det slut.

Den spanske landstræner, Robert Moreno, har efter søndagens storsejr over Rumænien sagt farvel til spillerne på det spanske landshold.

Så lyder det i flere spanske medier, heriblandt Marca.

Mediet skriver, at Robert Moreno har fået at vide, at han ikke kommer til at fortsætte, da man har en anden mand i kikkerten.

Robert Moreno får kun lidt over et år i spidsen for Spanien. Foto: CRISTINA QUICLER Vis mere Robert Moreno får kun lidt over et år i spidsen for Spanien. Foto: CRISTINA QUICLER

Allerede før aftenens kamp skrev mediet Cope, at det spanske fodboldforbund har kontaktet den tidligere landstræner, Luis Enrique.

Derfor har Robert Moreno givet en tårevædet afsked til spillerne. Det spanske fodboldforbund har indkaldt til pressemøde tirsdag, formentligt med ny landstræner som årsagen bag.

Efter søndagens kamp gav Robert Moreno ingen kommentarer omkring beslutningen, men forklarede, at der ville blive svaret på spørgsmål 'mañana'. Tirsdag.

Luis Enrique har Robert Moreno flere gange været assistent for netop Luis Enrique, der rygtes til at overtage jobbet som spansk landstræner, og Moreno har tidligere udtalt, at han ikke ville stå i vejen for et eventuelt comeback til Luis Enrique som spansk landstræner.

Luis Enrique er angiveligt på vej tilbage som spansk landstræner. Foto: JOSE JORDAN Vis mere Luis Enrique er angiveligt på vej tilbage som spansk landstræner. Foto: JOSE JORDAN

Alligevel skulle Robert Moreno være knust over ikke at få lov til at stå i spidsen for landsholdet under det kommende EM.

Robert Moreno nåede kun ni kampe i spidsen for det spanske landshold, som han først overtog som vikar på Luis Enrique og sidenhen som fast mand. Det blev til syv sejre og to nederlag med en målscore på 29-4.

Luis Enrique stoppede som spansk landstræner i juni 2019 efter 10 kampe i spidsen for Spanien, da hans datter var ramt af leukæmi. Hun døde i august.

Siden Vicente del Bosque stoppede i 2016, har fire man stået i spidsen for det spanske landshold. Julen Lopetegui, der blev fyret kort før VM i 2018, da han blev annonceret som Real Madrid-træner, Fernando Hierro under VM og siden Luis Enrique og Robert Moreno.