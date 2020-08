Mægtige FC Barcelona blev i fredagens Champions League-kvartfinale tromlet fuldstændig over af Bayern München.

Et europæisk exit med de historiske og ydmygende cifre 2-8 for Lionel Messi og co., som dermed slutter sæsonen uden titler og på værst mulig måde.

Lørdag kan spillere, ledelse og træner så vågne op til hjemlandets medier, der som ventet ikke lægger fingre imellem i bedømmelsen af præstation.

Her er et udpluk af de overskrifter, man kan findes på diverse sportsmediers hjemmesider i Spanien lørdag morgen.



Marca:

»En historisk ydmygelse: 8-2 til Bayern mod Barca.«

»Historisk katastrofe for alle: Fra Ter Stegen til Messi.«

»Setién tæller timerne - Pochettino er favoritten og Koeman står i baggrunden.«



Mundo Deportivo:

»Historisk latterliggørelse af Barca i Champions League.«



AS:

»Quique Setién er blevet dømt: Xavi og Pochettino er på listen.«



Sport:

»Historisk latterliggørelse af Barca.«

»Endnu en ydmygelse der kræver handling.«



El País:

»Barca var en skændsel: Blev ydmyget mod Bayern og er ude af Champions League.«

/ritzau/