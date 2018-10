Kasper Schmeichel var hurtigt fremme ved ulykkesstedet.

Her var den danske landsholdsmålmand øjenvidne til konsekvenserne af den frygtelige ulykke, hvor Leicester-ejer Vichai Srivaddhanaprabhas helikopter lørdag aften styrtede ned uden for klubbens hjemmebane, King Power Stadium.

Engelske medier som både Sky Sports, Daily Mail, The Guardian og Mirror har rapporteret, at Kasper Schmeichel var hurtigt ude fra stadion, efter at ulykken var sket.

Her kunne han ses med tårer i øjnene ved synet af den styrtede og brændende helikopter.

Kasper Schmiechel spillede forinden ulykken hele Premier League-kampen mod West Ham på king power Stadium.

»Jeg så Kasper Schmeichel løbe først ud og derefter masser af sikkerhedsvagter og stewarder,« som et øjenvidne forklarer til Sky Sports.

Den danske målmand har været i Leicester siden 2011 - et år efter Vichai Srivaddhanaprabhas køb af fodboldklubben. Danskeren har dermed næsten været med fra begyndelsen af klubbens genopbygning under den thailandske ejer, som kulminerede med det overraskende engelske mesterskab i 2016.

Endnu er det ikke officielt bekræftet, hvem der var ombord i helikopteren. Eller hvor mange der var ombord.

Leicester har udelukkende meldt ud, at man samarbejder med politiet i forbindelse med tragedien.

Vichai Srivaddhanaprabha var dog som regel selv passager i helikopteren, når den lettede fra midtercirklen af King Power Stadion efter Leicesters kampe. Herfra fløj han mod hjemmet i London.

Journalisten Ben Jacobs skriver dog på Twitter, at den thailandske forretningsmand var ombord på den forulykkede helikopter:

»Har talt med King Power, som vil komme med en udtalelse i morgen (søndag, red.). Leicester-ejer Vichai Srivaddhanaprabha var ombord på den otte-sædede helikopter til London,« lyder det:

»En fejl efter take-off udløste en brand inden styrtet på parkeringspladsen. Intet nyt om omkomne.«

A Leicester City spokesman said: “We are assisting Leicestershire Police and the emergency services in dealing with a major incident at King Power Stadium. The Club will issue a more detailed statement once further information has been established.” — Leicester City (@LCFC) 27. oktober 2018

Den tidligere Leicester-legende og mangeårige landsholdsmålmand for England Peter Shilton var som Kasper Schmeichel helt tæt på ulykkesstedet. Han overværede faktisk styrtet.

Hans hustru, Stephanie Shilton, har fortalt til engelske medier:

»Vi er begge i chok på vej hjem. Det skete lige foran os, da vi forlod stadion. Vi ved ikke, hvad der skete. Det er forfærdeligt. Vi har brug for at vide, om alle er o.k. Det er det vigtigste. Vi håber bare, at alle kom ud i sikkerhed,« har det altså lydt fra Stephanie Shilton til Mirror.

Efter ulykken er det strømmet ind med reaktioner fra andre spillere i Premier League.

Brandmænd ved ulykkesstedet.

En unavngiven sikkersvagt fortæller til samme medie i særdeles dramatiske vendinger, at det var et 'blodbad'.

Han så, hvordan helikopteren forulykkede:

»Den kom op til over stadion og begyndte at suse rundt. Halelygterne kunne ses snurre rundt, og man se den snurre rundt og rundt. Så ramte den jorden øjeblikkeligt jorden og brød i flammer«, lyder det:

»Vi træner til sådan nogle tind, men det sker aldrig. Alle dybt chokerede. Alle er rystede.«

Vichai Srivaddhanaprabha (th.) med mesterskabspokalen i 2016. Foto: Andrew Boyers Vis mere Vichai Srivaddhanaprabha (th.) med mesterskabspokalen i 2016. Foto: Andrew Boyers

