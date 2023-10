Som ethvert eventyr har alting en slutning.

Det gælder også karrieren for verdenstjernen Cristiano Ronaldo, der har domineret fodboldverdenen gennem næsten to årtier.

For første gang siden flytningen til Saudi Arabien har Ronaldo nemlig løftet lidt af sløret for sit karrierestop. Det melder den saudiarabiske journalist Ali Al-Harbi, der citeres af det spanske medie Cadena Cope.

»Cristiano vil spille VM i 2026, mens han spiller for Al-Nasr Club, og derefter vil han annoncere, at han trækker sig tilbage fra fodbold,« lyder det fra Ali Al-Harbi.

Ifølge det spanske medie havde Cristiano Ronaldo et møde med bestyrelsen i Al Nassr, inden han tog til landsholdsamling med Portugal.

Og det er altså her, at den 38-årige fodboldstjerne har meddelt sine fremtidsplaner med et ønske om forlængelse indtil begyndelsen af 2027.

Den portugisiske angriber har siden 2006 været med til fem VM-slutrunder, men aldrig har Portugal og Ronaldo nået længere end en semifinale.

Nu er det blot VM-trofæet, der mangler i samlingen efter han i 2016 blev europamester og tre år senere vandt Nations League.

Cristiano Ronaldo kom til den saudiarabiske klub Al Nassr i januar 2023, efter han fik revet kontrakten over i Manchester United.

Ronaldo smækkede med døren, da han forlod Manchester United, hvor han kom på kant med klubben og træner Erik ten Hag. I et storstilet interview med mediepersonligheden Piers Morgan kritiserede han klubben.

Men om knap tre år kan det portugisiske fodboldeventyr angiveligt skrive sin afslutning.