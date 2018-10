Spilletruppen har udtrykt modstand mod at få Antonio Conte som træner, skriver spanske medier.

Madrid. Den tidligere Juventus- og Chelsea-træner Antonio Conte er ikke længere favorit til at overtage trænersædet i kriseramte Real Madrid.

Det skriver spanske medier mandag.

Klubbens nuværende træner, Julen Lopetegui, er fyringstruet efter blot et point i de seneste fem ligakampe og nåede et nyt lavpunkt med 1-5-nederlaget til Barcelona søndag.

Søndag aften kunne de spanske sportsaviser Marca og AS berette, at Real Madrid ville bytte Lopetegui ud med Conte, men noget tyder på, at interessen for italieneren er kølnet.

Real Madrid's Brazilian defender Marcelo leaves the pitch during the Spanish league football match between FC Barcelona and Real Madrid CF at the Camp Nou stadium in Barcelona on October 28, 2018. (Photo by LLUIS GENE / AFP) Foto: LLUIS GENE Vis mere Real Madrid's Brazilian defender Marcelo leaves the pitch during the Spanish league football match between FC Barcelona and Real Madrid CF at the Camp Nou stadium in Barcelona on October 28, 2018. (Photo by LLUIS GENE / AFP) Foto: LLUIS GENE

Nyhedsbureauet Reuters citerer spanske medier for, at Reals spillertrup har udtrykt skepsis over for et samarbejde med italieneren, der ellers har vundet titler i både Italien og England.

Det skulle være Contes meget direkte og intense ledelsesstil, der har fået spillerne i Real Madrids omklædningsrum til at stejle.

Efter kampen mod Barcelona blev anfører Sergio Ramos spurgt om sin holdning til en potentiel ansættelse af Conte.

»Respekt skal man gøre sig fortjent til,« lød det fra den erfarne stopper.

Soccer Football - La Liga Santander - FC Barcelona v Real Madrid - Camp Nou, Barcelona, Spain - October 28, 2018 Real Madrid coach Julen Lopetegui gestures REUTERS/Albert Gea Foto: ALBERT GEA Vis mere Soccer Football - La Liga Santander - FC Barcelona v Real Madrid - Camp Nou, Barcelona, Spain - October 28, 2018 Real Madrid coach Julen Lopetegui gestures REUTERS/Albert Gea Foto: ALBERT GEA

Julen Lopetegui stod for træningen på Real Madrids anlæg mandag formiddag, men det er uklart, om han skal stå i spidsen for holdet i onsdagens pokalkamp mod Melilla fra den tredjebedste række.

Klubbens direktion holder møde senere mandag, hvor trænerens fremtid formentlig vil være højt på dagsordnen.

epa07127172 Real Madrid's Casemiro reacts during a Spanish LaLiga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid at the Camp Nou stadium in Barcelona, north eastern Spain, 28 October 2018. EPA/Enric Fontcuberta Foto: Enric Fontcuberta Vis mere epa07127172 Real Madrid's Casemiro reacts during a Spanish LaLiga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid at the Camp Nou stadium in Barcelona, north eastern Spain, 28 October 2018. EPA/Enric Fontcuberta Foto: Enric Fontcuberta

/ritzau/Reuters