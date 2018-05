Det Engelske Fodboldforbund vil fra 2019/2020 bryde traditionen med masser af kampe hen over jul og nytår.

London. Fodboldforbundet i England (FA) har længe overvejet at give klubberne i Premier League en pause i det normalt meget tætte kamprogram omkring jul og nytår, og i løbet af kort tid ventes forbundet at bekræfte beslutningen.

Det skriver flere britiske medier onsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

FA's administrerende direktør, Martin Glenn, oplyser i en meddelelse på forbundets hjemmeside, at "der meget snart" vil blive indført en pause midtvejs i sæsonen.

Dermed kommer kampprogrammet i England til at minde mere om topligaerne i Tyskland, Spanien, Italien og Frankrig, som giver spillerne mulighed for at hvile benene i enten juleperioden eller i en del af januar.

Ifølge britiske medier vil klubberne i England fra sæsonen 2019/2020 få en pause på to uger omkring jul og nytår.

Manglen på en hvileperiode er ofte blevet brugt som forklaring på, at det engelske landshold har det svært ved VM- og EM-slutrunder, fordi spillerne efter en lang sæson er tappet for energi.

Organisationen bag Premier League oplyste tidligere i år, at den længe har været i drøftelser med FA og EFL (Englands pendant til Divisionsforeningen, red.) om den stadigt mere overbelastede fodboldkalender.

Også mange af de udenlandske managere i Premier League har kritiseret den engelske tradition, som de mener er del af forklaringen på, at klubberne ofte klarer sig dårligt i slutfasen af Champions League.

Manchester Citys Josep Guardiola opfordrede i januar FA til at lade spillerne få et pusterum.

- Alle har set, hvor mange skader vi har fået de seneste uger. Vi ender med at tage livet af spillerne, sagde han.

Udtalelsen faldt, efter at Manchester City på 11 dage - fra den 23. december til den 2. januar - havde spillet fire kampe på 11 dage, hvilket kostede en del skader.

/ritzau/