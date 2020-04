Premier League arbejder angiveligt med planer om at sætte ligaen i gang igen i den første halvdel af juni.

Der kan potentielt blive spillet fodbold igen i Premier League i første halvdel af juni.

Ifølge britiske medier - herunder Sky Sports og The Guardian - sigter den bedste engelske fodboldrække efter at starte op igen i juni. Ifølge Sky Sports blev 8. juni på et møde fredag nævnt som den tidligste dato.

The Guardian skriver, at weekenden den 13.-14. juni er i spil til første spillerunde efter coronapausen. Planen er angiveligt at indlede en form for opstartsperiode i midten af maj, hvor spillerne kan træne og komme i form, til når der skal spilles kampe.

På fredagens møde stod de 20 Premier League-klubber sammen om at ville spille sæsonen færdig. 92 kampe mangler at blive afviklet.

Op til fredagens møde skrev britiske medier, at flere klubber ønskede, at sæsonen skulle være overstået inden 30. juni, men det var der ifølge Sky Sports ikke nogen, der foreslog på fredagens møde.

Det blev angiveligt heller ikke diskuteret, hvad der skal ske med både spiller- og trænerkontrakter, der står til at udløbe 30. juni, såfremt sæsonen forlænges til efter den dato.

Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) har tidligere anbefalet, at kontrakter forlænges til udgangen af en eventuel forlænget sæson.

Premier League har været sat på pause siden starten af marts på grund af udbruddet af coronavirus. De fleste hold mangler at spille de sidste ni kampe - enkelte mangler ti.

Liverpool fører suverænt med 25 point ned til Manchester City på andenpladsen.

/ritzau/