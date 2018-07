Antonio Conte er ikke længere træner for Chelsea.

Det skriver Sky Sports og The Telegraph.

Den 48-årige italiener sluttede i sidste sæson på en skuffende femteplads i Premier League efter at være blevet engelsk mester med klubben året forinden.

'Antonio Conte er ikke længere Chelsea-træner. Ifølge Sky Sports reporter Massimiliano Nebuloni, der er i London, er Conte lige nu ved at skrive under på opsigelsespapirerne. En beslutning, der åbner dørene for Maurizio Sarri og nok også Jorginho,' skriver Sky-journalisten Gianluca Di Marzio.

Andreas Christensen skal nu have ny træner i Chelsea. Foto: SCOTT HEPPELL Vis mere Andreas Christensen skal nu have ny træner i Chelsea. Foto: SCOTT HEPPELL

Dermed skal danske Andreas Christensen altså til at have ny træner i den engelske storklub.

Ifølge The Telegraph vil det betyde, at Chelsea skal betale Antonio Conte ni millioner pund i kompensation, og det har klubben gerne villet undgå.

Derfor har klubbens ejer, Roman Abramovich, ventet lidt med at fyre Conte for at se, om der kunne findes et andet job til ham, ifølge mediet.

Antonio Conte, der har været i klubben i to år, havde kontrakt med Chelsea indtil juli 2019.

Opdateres...