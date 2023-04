Han var i flere år cheftræner for Chelseas London-rivaler fra Tottenham, men det tyder ikke på, at det spiller nogen nævneværdig rolle.

I hvert fald har Chelseas ejer Todd Boehly efter sigende holdt møde med toptræneren Mauricio Pochettino i håb om, at argentineren vil overtage tjansen som cheftræner i den blå del af London.

Pochettino, der senest stod i spidsen for PSG, står ifølge The Sun og The Guardian øverst på Boehlys ønskeliste, efter tyskeren Julian Nagelsmann afviste klubben.

Flere andre overraskende kandidater spøger i kulissen.

Chelsea fyrede forleden Graham Potter, og siden har klublegenden Frank Lampard fået taktstokken som midlertidig cheftræner.

Men intet tyder på, at Lampard får lov at blive siddende i den varme stol permanent. Flere internationale topnavne har været nævnt i forbindelse med det ledige sæde i Chelsea.

Nu tyder det ifølge mediet på, at Mauricio Pochettino er favorit til posten.

Men han får ikke jobbet uden konkurrence.

Den tidligere Manchester City-profil og nuværende Burnley-træner Vincent Kompany er også i spil, efter han har ført Burnley til en sikker oprykning fra Championship til Premier League.

Også Celtics Ange Postecoglou er en kandidat til jobbet i Chelsea ifølge The Guardian.

Ud over Nagelsmann, der for nylig røg på porten i Bayern München, har også Luis Enrique og Rúben Amorim været sat i forbindelse med tjansen som Chelsea-træner.