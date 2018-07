Der er ikke meldt noget ud fra hverken Cristiano Ronaldo, Real Madrid eller Juventus.

Når det er sagt, så er der sjældent røg uden ild. Og røgen, der omkranser rygterne om et Cristiano Ronaldo-skifte til de italienske mestre, er efterhånden vældig tyk.

Spanske Marca smed for et par dage siden Ronaldo-Juventus-flirten på forsiden, og samme Marca skrev onsdag aften, at Real Madrids præsident, Florentino Perez, og Ronaldos agent, Jorge Mendes, skulle mødes enten onsdag aften eller torsdag formiddag for at få en afklaring på, hvad de forskellige parter vil.

Torsdag eftermiddag skriver den anerkendte, italienske journalist Fabrizio Romano, der arbejder for The Guardian og Sky Sports, i to tweets, at Juventus arbejder særdeles hårdt på at få handlen til at ske. Ifølge ham har Ronaldo meddelt, at han gerne vil forlade klubben, og at Florentino Peres i øjeblikket er ved at finde ud af, om han ønsker at sælge ham.

Samtidigt mener han at vide, at Juventus allerede har en kontrakt på fire år liggende klar til den portugisiske superstjerne.

Real Madrid president Florentino Perez will take the final decision about Cristiano’s future. If he’ll accept to let him leave, Juventus will be ready to make an official bid and to offer a 4-years contract to CR7. Let’s see on next hours... #transfers — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 5. juli 2018

Spanske Guillem Balague, der har skrevet en bog om Ronaldo og ligeledes arbejder for Sky Sports, ser også en Ronaldo-transfer som en mulighed. Ifølge ham har Jorge Mendes fortalt Real Madrid, at der kommer et bud fra Juventus, der har pengene klar til både transfersum og løn - og at Real Madrid er klar til at sige farvel til den 33-årige stjerne.

In his head, Cristiano is a Juventus player. Juve has found a financial way to pay for his wages and fee. Real Madrid willing to let him go. No offer has arrived yet to Real, but Jorge Mendes has confirmed to Real that it will. He has never been this close to leaving. Will he? — Guillem Balague (@GuillemBalague) 5. juli 2018

Derudover gør Real Madrid da heller ikke meget for at mane rygterne til jorden. På klubbens officielle online-butik poserer samtlige spillere i den nye klubtrøje - alle på nær Ronaldo, hvis trøje er blevet lagt op selvstændigt.

Screendump fra Real Madrids officielle shop. Foto: realmadrid.com Vis mere Screendump fra Real Madrids officielle shop. Foto: realmadrid.com

Derudover er det værd at bemærke, at Ronaldo heller ikke optræder i yderligere markedsføring at klubbens partnere på hjemmesiden, hvilket for eksempel Karim Benzema, Gareth Bale, Sergio Ramos og Marcelo gør.

Cristiano Ronaldo lavede nogle bemærkelsesværdige udtalelser efter Champions League-finalen, hvor han for alvor indikerede, at han kunne være på vej væk fra klubben - til trods for at han og holdkammeraterne endnu engang kunne løfte trofæer som sejrsherre af Europas fineste klubturnering.