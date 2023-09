Der kan meget vel være et drama under opsejling i norsk kvindefodbold.

Flere spillere fra det norske landshold stiller sig nemlig utilfredse og kritiske overfor landsholdsledelsen og dets måde at kommunikere på.

Det skriver VG, norsk TV 2 og NRK på baggrund af kilder tæt på den norske VM-trup.

Flere af kilderne oplyser til medierne, at spillerne blandt andet har reageret på manglende kampstyring, uklare beskeder, for lidt snak i omklædningsrummet og manglende feedback når spillet ikke fungerer.

Utilfredsheden blandt spillerne kommer frem, som Norge for øjeblikket er ved at evaluere slutrunden i Australien – men mandag blev et pressemøde om evalueringen udskudt til onsdag.

Ifølge norsk TV 2 er flere spillere især utilfredse med både landstræner Hege Riise og assistenttræner Monica Knudsen.

Spillerne skulle ifølge TV 2s oplysninger været blevet talt til som børn og oplevede på andre tidspunkter kommunikationen på grænsen til mobning.

Faktisk er flere landsholdsspillere så utilfredse, at de nu overvejer, om de skal fortsætte på landsholdet, skriver VG.

Til de norske medier har ingen fra den nuværende trænerstab ønsket at udtale sig om sagen, men i et skriftligt svar til medierne skriver kommunikationsdirektør for det norske fodboldforbund Gro Tvedt Andersen:

»Vi kommenterer ikke noget om VM-evalueringen undervejs i processen.«

Norge gik til slutrunden videre til ottendedelsfinalen, men tabte kampen 3-1 til Japan.