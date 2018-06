Det koster Nicki Bille en måned bag tremmer og knap 30.000 kroner at have slået en kvinde i Monaco.

Monaco. Den danske fodboldspiller Nicki Bille er blevet idømt en måneds ubetinget fængsel for vold og usædelig opførsel efter en episode i Monaco, hvor han blev anholdt torsdag.

Det skriver det franske nyhedsbureau AFP ifølge TV2 Sport.

Den 30-årige tidligere landsholdsspiller blev desuden idømt en bøde på 5500 kroner samt en erstatning til offeret på 22.000 kroner.

Ifølge det monegaskiske medie Monaco-Martin slog Nicki Bille en kvinde, som angiveligt forsøgte at stoppe ham, da han tog kvælertag på en dansk veninde foran en bar i fyrstedømmet.

Tidligere samme aften var han blevet tilbageholdt af politiet i Monaco for at være i besiddelse af kokain, skriver TV2 Sport. På hans telefon blev der desuden fundet billeder af blandt andet sexscener samt en videooptagelse af et blowjob på en boulevard i Monaco, hvilket anklageren i retten kaldte "upassende".

I retten forklarede Nicki Bille, at han havde været fuld.

- Det er ikke til at forestille sig, at jeg kunne have opført mig sådan, men jeg sætter ikke spørgsmål ved offerets udtalelser. Jeg er parat til at kompensere hende, fortalte Bille ifølge AFP, skriver TV2 Sport.

Det er langt fra første gang, at den danske fodboldspiller er i politiets søgelys.

I april 2015 blev han i Danmark idømt 60 dages betinget fængsel samt 80 timers samfundstjeneste for at have modsat sig en anholdelse og bidt en politibetjent i armen.

I marts 2009 fik han en anden dom for vold. Dengang blev han idømt 40 dages betinget fængsel. Dommen blev gjort betinget af 50 timers samfundstjeneste. Straffen fik han for at have uddelt knytnæveslag.

Nicki Bille spiller i den græske klub Panionios, hvor han kom til i januar i år fra den polske klub Lech Poznań.

