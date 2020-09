Den 21-årige norske fodboldprofil Martin Ødegaard er testet positiv for coronavirus.

Det skriver flere spanske medier.

»Ødegaard har aflagt en positiv test, efter at han kom tilbage fra San Sebastian i går. Klubben venter på en ny test for at få bekræftet den første positive test,« skriver radioprogrammet El Transistor på Twitter ifølge den norske nyhedsbureau NTB.

Martin Ødegaard var i sidste sæson udlånt til Real Sociedad, men i denne sæson er han vendt tilbage til Real Madrid.

Netop de to klubber mødte hinanden søndag, og det var i den forbindelse, nordmanden skulle have testet positiv.

»Alle spillere bliver testet før og efter hver La Liga-lamp,« siger Petter Veland, der er Viasat-ekspert til VG. Han fortæller desuden, at de spanske medier ifølge ham er troværdige.

Ifølge AS er Martin Ødegaard allerede blevet testet igen for at sikre, om der reelt er tale om en positiv test, eller om han kan være ramt af et forkert resultat - en falsk positiv.

Indtil videre står den dog på karantæne i ti dage for Martin Ødegaard - en karantæne, der dog ophører, hvis han tester negativ.