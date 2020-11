Den argentinske fodboldlegende Diego Maradona skal opereres for en blodprop i hjernen inden for få timer.

Det oplyser det lokale medie TyC Sports.

Fodboldstjernen blev indlagt mandag på et hospital i La Plata, bekræftede hans læge Leopoldo Luque.

»Han har det ikke godt psykisk, og det påvirker hans fysiske velbefindende,« fortalte lægen i den forbindelse.

TyC Sports skriver, at Diego Maradona efter indlæggelsen er blevet undersøgt grundigt, og her fandt lægerne så en blodprop, som legenden skal opereres for hurtigt.

Nyheden om indlæggelsen fik argentinske fodboldfans til at valfarte til hospitalet for at udtrykke deres støtte til fodboldikonet.

Diego Armando Maradona blev for evigt en folkehelt i Argentina, da han nærmest egenhændigt førte det argentinske landshold til VM-guld i 1986.

