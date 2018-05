Roberto Mancini kan inden længe kalde sig landstræner for Italien. Det beretter italienske medier.

Ifølge disse er Mancini enig med det italienske fodboldforbund (FIGC) og skulle være klar til at skrive under på kontrakten tirsdag i Rom.

Sky Sports skriver, at kontraktlængden bliver to år.

Mancini har i den seneste sæson været træner for den russiske klub Zenit Skt. Petersborg, men søndag blev det en realitet, at Mancini stopper i klubben med øjeblikkelig virkning, og dermed var vejen banet for jobskiftet.

Tidligere har den 53-årige Mancini stået i spidsen for Fiorentina, Lazio, Inter, Manchester City og Galatasaray, inden han blev ansat i Zenit sidste sommer.

Italien har ikke haft en permanent landstræner siden november sidste år, da Gian Piero Ventura blev fyret, efter at det ikke lykkedes at kvalificere Italien til VM i Rusland.

Sverige vandt samlet to playoffkampe over Italien, som dermed er uden for det fine VM-selskab for første gang i 60 år.

Siden har U21-landstræner Luigi Di Biagio været midlertidig træner for A-landsholdet.

Italien spiller 28. maj en testkamp mod Saudi-Arabien.

/ritzau/