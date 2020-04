Han står angiveligt meget højt på Ole Gunnar Solskjærs ønskeliste.

Men umiddelbart ser det ud til, at Manchester Uniteds træner må nøjes med at drømme om Federico Valverde.

Den 21-årige Real Madrid-spiller ligner en oplagt afløser for franske Paul Pogba. Han ser bare ud til at være for dyr, selv for en mastodontklub som Manchester United.

Sådan skriver flere medier, herunder Sky Sports og Sport.

Ægteskabet mellem 'De Røde Djævle' og den unge midtbanespiller fra Uruguay ser derfor ud til at minde mere om håbløs romantik end en lykkelig slutning.

Det hører blandt andet sammen med Valverdes enorme frikøbsklausul, som lyder på astronomiske 448 millioner pund - svarende til godt 3,8 milliarder kroner.

Real Madrid er på ingen måde interesseret i at sælge Valverde, og derfor må Manchester United betale frikøbsklausulen for at få Valverde fri af sin kontrakt, der løber til 2025.

Men det ser yderst usandsynligt ud.