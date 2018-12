Sig 'Ole Gunnar Solskjær', og Manchester United-fans vil forsvinde drømmende væk med tanker om den aften i 1999. Nu kan de så få ham tilbage.

Nordmanden er nemlig udset som midlertidig afløser for José Mourinho, der blev fyret tidligere tirsdag. Det skriver lokalmediet Manchester Evening News og The Mirror.

Manchester United-spillerne skulle angiveligt selv være sikre på, at målhelten fra Champions League-finalen i 1999 ender med at tage over indtil sommer, og de afventer den endelige udmelding fra klubledelsen tirsdag aften, skriver Manchester Evening News.

Ole Gunnar Solskjær er i øjeblikket træner i norske Molde, men The Mirror mener at vide, at han har en decideret Manchester United-klausul i sin kontrakt, der betyder, at han kan få lov at træne sin hjerteklub, hvis muligheden skulle opstå. Og det gør den angiveligt nu.

Ole Gunnar Solskjær tiljubles af holdkammeraterne i Champions League-finalen i 1999. Foto: ERIC CABANIS Vis mere Ole Gunnar Solskjær tiljubles af holdkammeraterne i Champions League-finalen i 1999. Foto: ERIC CABANIS

Men det er ikke en permanent tjans, for Manchester United vil ifølge adskillige engelske medier gerne vriste Christian Eriksens manager Mauricio Pochettino fri af Tottenham efter sæsonen, og indtil da skal Solskjær altså stå for træningen i Manchester United.

Det kan han også næsten klare uden at misse mange kampe i Molde, skulle han ønske at vende tilbage. For den norske sæson starter først i slutningen af marts, og Premier League slutter i starten af maj.

Ole Gunnar Solskjær har tidligere trænet i England, men det var uden den store succes. Han var manager i Cardiff, og det var nordmanden, der blandt andet sendte Andreas Cornelius tilbage til FC København.

Nu kan han i stedet komme til at træne Paul Pogba, Anthony Martial og Marcus Rashford.