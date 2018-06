Flere kroatiske medier skriver, at angriberen Kalinic er blevet sendt hjem fra VM efter uenighed med træneren.

Moskva. Den kroatiske angriber Nikola Kalinic er færdig ved VM, efter træner Zlatko Dalic har sendt ham hjem fra slutrunden.

Det skriver flere kroatiske medier ifølge blandt andet det tyske nyhedsbureau dpa.

Kalinic er angiveligt blevet sendt hjem, efter han nægtede at lade sig skifte ind i slutningen af Kroatiens 2-0-sejr over Nigeria ved VM.

Zlatko Dalic skulle efter sejren have sagt, at holdet sluttede kampen uden skader, men at der var "et problem".

Problemet tyder på at være Kalinic, der angiveligt brugte en skade i ryggen som undskyldning for ikke at blive skiftet ind i stedet for angriber Mario Mandzukic i kampens sidste minutter.

I stedte blev Marko Pjaca skiftet ind, og nu kommer Kalinic altså ikke til at nærme sig banen for Kroatien.

Det kroatiske fodboldforbund har endnu ikke bekræftet hjemsendelsen af Kalinic, men vil formodentlig kommentere på sagen ved et pressemøde senere mandag.

Holdet kan ikke hente en erstatning ind for Kalinic og vil i givet fald fortsætte turneringen med 22 mand på holdkortet.

Kroaterne fører gruppe D med tre point efterfulgt af Argentina og Island med et point hver og Nigeria uden point.

Kroatien møder Argentina i næste kamp. Den spilles torsdag i byen Nizjnij Novgorod.

/ritzau/